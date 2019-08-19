Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

7 dakika önce

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı, System.String[]
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti. - ŞANLIURFA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
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