Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
7 dakika önce
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:20 Kaynak: İHA
'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar
ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye
sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti. - ŞANLIURFA
3 kamyonetin içindeki 50 teröristin hareketliliği Mardin'den görüntülendi Rusya'da 91 yaşındaki şoförün kullandığı otobüs duvara çarptı: 2 ölü, 32 yaralı Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Lüks sitedeki odasında ölü bulunan kişinin sahte alkolden öldüğü tahmin ediliyor