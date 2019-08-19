Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
2 saat önce
Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
Suriye Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:23 Kaynak: İHA
sınırına askeri personel sevkiyatı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa
'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar
ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
Evlatlarını kurtarmak için göle atlayan 2 anne boğuldu Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı Milas'taki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor Lüks sitedeki odasında ölü bulunan kişinin sahte alkolden öldüğü tahmin ediliyor