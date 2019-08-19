Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
2 saat önce
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.
Şanlıurfa Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar
ilçesine askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye
sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
(İHA)
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