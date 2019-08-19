Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Son Dakika Güncel Haber

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

2 saat önce

Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı, System.String[]
Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi. Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.
(İHA)
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 10:25 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı neden görevden alındı? Son Dakika! MHP lideri Bahçeli'den üç HDP'li belediyeye kayyum atanmasına tam destek Belediye başkanlığı görevine getirilen valilerden açıklama

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.8.2019 12:25:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]