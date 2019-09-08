Son Dakika Haberleri: Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı
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Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

1 saat önce

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatıŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.

Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın sınır ilçesi olan Ceylanpınar ilçesine askeri birlikler sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre içerisinde askeri personel olan 2 otobüs konvoyu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye gelen askeri personeller, otobüslerle Ceylanpınar 1'inci Hudut Bölük Komutanlığına giriş yaptı. Personelin Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi. Konvoya jandarma trafik ekipleri ve ambulans da eşlik etti.

Ceylanpınar, Şanlıurfa, Suriye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 02:02 Kaynak: İHA
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