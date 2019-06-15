Suriye sınırına askeri personel sevkiyatı sürüyor
2 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK) Türkiye'nin Suriye sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 09:55 Kaynak: İHA
Türk Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK
) Türkiye
'nin Suriye
sınırına takviye amaçlı askeri personel sevkiyatı gerçekleştirildi. Farklı birliklerden önce Hatay
'ın Kırıkhan
ilçesine zırhlı personel taşıyıcılarla gelen komando birlikleri, yoğun güvenlik önlemleriyle şehir merkezinden geçti. Zeytin
Dalı Sınır Kapısı istikametine ilerleyen askeri personelin, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
(İsmet Biçen/İHA)
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