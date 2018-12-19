Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
3 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep
'e ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı
ilçesine geldi.
Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay
istikametine geçiş yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: AA
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