Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

3 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Gaziantep'e ulaştı.

Çeşitli birliklerden gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcıların da yer aldığı askeri araçların bulunduğu konvoy, Nurdağı ilçesine geldi.

Askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Hatay istikametine geçiş yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:35 Kaynak: AA

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