Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen zırhlı araçlar Kilis
'e ulaştı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli
ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçların, sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 08:51 Kaynak: AA
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