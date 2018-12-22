Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
4 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.
Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 09:52 Kaynak: AA
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