Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e vardı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda zırhlı personel taşıyıcıların (ZPT) da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.



Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

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