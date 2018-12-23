Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
3 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a gelen iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis
'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
İş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 03:22 Kaynak: AA
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