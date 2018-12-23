Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli ilçesine geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:07 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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