Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
54 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e ulaştı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında çok sayıda mühimmat yüklü kamyonların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, jandarma ve polis ekiplerinin eskortluğunda Kilis'in Elbeyli
ilçesine geldi.
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar ile silahların sınıra konuşlandırılacakları öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 08:30 Kaynak: AA
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