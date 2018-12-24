Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
14 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e ulaştı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli
ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 02:51 Kaynak: AA
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