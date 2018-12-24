Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.



Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen iş makineleri ve askeri araçlar, Hassa-Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.





Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

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