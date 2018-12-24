Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.



Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında obüs ve tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Musabeyli ilçesinden geçerek kent merkezi istikametine doğru hareket etti.



Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen araçların, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

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