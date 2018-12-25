Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında obüs ile tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 12:26 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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