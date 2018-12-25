Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

20 dakika önce

SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü.

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SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü. 

TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor. İstanbul yönünden getirilen ve üzerinde tank bulunan TIR ile 2 askeri araç, TEM yolu Kocaeli'nden geçti. Araçları kullanan askeri personel, Gültepe rampasında bulunan tesislerde yaklaşık yarım saat mola verdi. Mola sonrası askeri araçlarla sınır bölgesine doğru yola çıkıldı.

- Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 01:46 Kaynak: DHA

İstanbul, Kocaeli, Suriye, Güncel
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