Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli geçişinden sınır bölgesine götürüldü.
SURİYE sınırına askeri sevkiyat sürdürülürken, İstanbul
yönünden getirilen askeri araçlar, TEM yolu Kocaeli
geçişinden sınır bölgesine götürüldü. TEM yolu Kocaeli geçişinden, Suriye
sınırına götürülen askeri araçların geçişi sürüyor. İstanbul yönünden getirilen ve üzerinde tank bulunan TIR ile 2 askeri araç, TEM yolu Kocaeli'nden geçti. Araçları kullanan askeri personel, Gültepe
rampasında bulunan tesislerde yaklaşık yarım saat mola verdi. Mola sonrası askeri araçlarla sınır bölgesine doğru yola çıkıldı. - Kocaeli
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:14 Kaynak: DHA
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