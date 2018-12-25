Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
11 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis
'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen, Hassa
ve Yayladağı
'ndan yola çıkan iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis kara yoluna doğru harekete geçti. Komando
birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 06:27 Kaynak: AA
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