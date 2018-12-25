Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

57 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a gelen zırhlı personel taşıyıcılar ile komando birlikleri ve askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden Hatay'a gönderilen, Hassa ve Yayladağı'ndan yola çıkan iş makineleri ve askeri araçlar, Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.

Komando birlikleri, iş makineleri ve askeri araçlardan oluşan konvoyun, güvenlik önlemleri altında Kilis yönüne ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:18 Kaynak: AA

Komando, Hatay, Kilis, Suriye, Güncel
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