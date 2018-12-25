Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
41 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e ulaştı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, tank ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli
ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amaçlı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:02 Kaynak: AA
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