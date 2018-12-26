Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
37 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis
'e ulaştı. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe aracı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli
ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçlar ile mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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