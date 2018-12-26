Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar, Kilis'e ulaştı.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında zırhlı muharebe aracı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli ilçesine geldi.

Geniş güvenlik önlemleri altında ilçeye gelen askeri araçlar ile mühimmatın, Suriye sınırında konuşlu bulunan askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:26 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Münbiç'in Arimah Bölgesinde Görülen Rejim Güçleri İçin Milli Savunma Bakanlığından Açıklama Geldi Ohal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun Görev Süresi 1 Yıl Uzatıldı

Bahçeli'den Erdoğan'a Çağrı: İstanbul Ya da Ankara'da Küresel Güçler Zirvesi Yapılmalı Jokeyler, 1 Ocak'tan İtibaren Ata Binmeyi Bırakıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2018 18:20:03. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]