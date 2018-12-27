Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e ulaştı. Çankırı
'dan gönderilen, aralarında zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, Elbeyli
ilçesine geldi.
Geniş güvenlik önlemleri altındaki sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:19 Kaynak: AA
Maltepe Belediyesi Çalışanları, Sancaktepe Belediyesi'ne Ait Konteynerleri Alıp, Çankırı'daki Bir İlçeye Hibe Etti
ABD, Suriye'den Çektiği Askerleri İçin Irak'taki Üssünü Hazırlıyor
Suriye'den Çekilme Kararı Alan Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Yaptığı Görüşmenin Detaylarını Anlattı
Vefalı Köpek, Kendisini Terk Eden Sahibini -30 Derecede 6 Ay Bekledi