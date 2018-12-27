Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

24 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.

Çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında askeri personel taşıyan otobüsler ile kamyonların da bulunduğu konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:55 Kaynak: AA

Haliliye, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



17 Yıldır Cinsel Organsız Yaşayan Suriyeli Genç Kız İsyan Etti: Yardım Edin Mevlüt Çavuşoğlu: Aldığımız Kararlar Sayesinde ABD, Suriye'den Çekildi

Komandolar Sınır Ötesi Göreve Gönderildi Şanlıurfa'da Akaryakıt İstasyonunda Patlama
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.12.2018 21:19:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]