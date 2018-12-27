Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
24 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy, Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Çeşitli birliklerinden gönderilen ve aralarında askeri personel taşıyan otobüsler ile kamyonların da bulunduğu konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 08:55 Kaynak: AA
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