Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
34 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e geldi. Türkiye
'nin çeşitli yerlerindeki birliklerden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy, kent merkezinden geçerek Elbeyli
ilçesi istikametine doğru hareket etti.
Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan sevkiyatın, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 10:17 Kaynak: AA
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