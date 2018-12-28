Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Tekirdağ'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Diyarbakır'a ulaştı.
Tekirdağ
'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Diyarbakır
'a ulaştı.
Çeşitli birliklerden sevk edilen, Tekirdağ Garı'ndan vagonlara yüklenen, zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri aracı taşıyan tren Diyarbakır Garı'na geldi.
Askeri araçların geniş güvenlik önlemleri eşliğinde askeri birliklere takviye amaçlı Suriye
sınırına sevk edileceği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:16 Kaynak: AA
Bahreyn, Suriye'nin Başkenti Şam'da Yeniden Büyükelçilik Açtı
Diyarbakır'da Askerler, Yaralı Akbabayı Donmak Üzereyken Buldu
Türkiye'nin Operasyon Mesajının Ardından YPG, Münbiç'ten Çekileceğini Duyurdu
Son Dakika! Suriye Ordusu, YPG'den Boşalan Münbiç'e Girip Bayrak Diktiğini Duyurdu