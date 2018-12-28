Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Tekirdağ'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Diyarbakır'a ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Tekirdağ'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Diyarbakır'a ulaştı.

Çeşitli birliklerden sevk edilen, Tekirdağ Garı'ndan vagonlara yüklenen, zırhlı personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri aracı taşıyan tren Diyarbakır Garı'na geldi.

Askeri araçların geniş güvenlik önlemleri eşliğinde askeri birliklere takviye amaçlı Suriye sınırına sevk edileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 11:16 Kaynak: AA

Suriye, Diyarbakır, Tekirdağ, Güncel
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