Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Hatay'dan gönderilen askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

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Hatay'dan gönderilen askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçları taşıyan tarlar, İslahiye'ye geldi.

Çeşitli birliklerden gönderilen tank yüklü askeri tırlar, güvenlik önlemleri altında Hatay'ın Hassa ilçesi üzerinden İslahiye'ye ulaştı.

Askeri konvoy ilçe merkezinden geçerek Gaziantep istikametine doğru hareket etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Gaziantep, Hatay, Suriye, Islahiye, Güncel
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