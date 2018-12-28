Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

38 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'e doğru hareket etti.

Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen askeri araçlar, Hassa ilçesinden harekete geçti.

Tank yüklü askeri konvoy, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:46 Kaynak: AA

Hassa, Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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