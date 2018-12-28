Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis'e geldi.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy ile askeri personel taşıyan otobüsler Elbeyli ilçesine ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında kente getirilen askeri personel ve araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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