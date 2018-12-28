Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri personel ve araçlar Kilis
'e geldi. Türkiye
'nin çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy ile askeri personel taşıyan otobüsler Elbeyli
ilçesine ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında kente getirilen askeri personel ve araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 05:38 Kaynak: AA
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