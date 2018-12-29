Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

12 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli ilçesine ulaştı.

Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.

Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:58 Kaynak: AA

Türkiye, Kilis, Suriye, Güncel
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