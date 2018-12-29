Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
12 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e geldi. Türkiye
'nin farklı birliklerinden gönderilen, aralarında personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy Elbeyli
ilçesine ulaştı.
Sevkiyat, geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 03:58 Kaynak: AA
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