Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kilis'e doğru hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a getirilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kilis
'e doğru hareket etti.
Çeşitli birliklerden daha önce Hatay'a gönderilen zırhlı personel taşıyıcıları ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçerek Kilis kara yoluna doğru harekete geçti.
Konvoyun, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 04:27 Kaynak: AA
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