Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

57 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.

Türkiye'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy sınıra doğru yola çıktı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin güzergahına ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 06:17 Kaynak: AA

Türkiye, Şanlıurfa, Mardin, Suriye, Güncel
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