Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin'e hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri araçların yer aldığı konvoy, Mardin
'e hareket etti. Türkiye
'deki farklı birliklerinden gönderilen ve sabah Şanlıurfa
'daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yapan askeri araçlardan oluşan konvoy sınıra doğru yola çıktı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir
ilçesinden geçen askeri araçlar, Mardin güzergahına ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 07:43 Kaynak: AA
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