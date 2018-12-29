Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
31 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar, Gaziantep
'in İslahiye
ilçesine ulaştı.
Hatay'dan yola çıkan obüsleri taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.
Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:13 Kaynak: AA
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