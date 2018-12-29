Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

28 dakika önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan obüsleri taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 11:16 Kaynak: AA

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