Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya geldi.


Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:03 Kaynak: AA

Haliliye, Hatay, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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