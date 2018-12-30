Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

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Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.

Hatay'dan gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.

Konvoyun bir bölümü ise Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden geçerek Mardin güzergahına ilerledi. Obüsler, bölgede yağıştan brandayla korundu.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:24 Kaynak: AA

Haliliye, Hatay, Şanlıurfa, Suriye, Güncel
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