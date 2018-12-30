Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat, System.String[]
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen tankları taşıyan askeri araçlar, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan tankları taşıyan konvoy, İslahiye ilçesine geldi.

Destek amaçlı askeri araçlar, güvenlik önlemleri altında Gaziantep yönüne gitti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 03:43 Kaynak: AA

Gaziantep, Islahiye, Hatay, Suriye, Güncel
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