Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
10 dakika önce
ŞIRNAK'ın Cizre ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı.
ŞIRNAK'ın Cizre
ilçesinden 20 tank taşıyıcı, Suriye
sınırına doğru yola çıkarıldı.
Cizre'deki 80'inci Tank Taburu'ndan 20 tank taşıyıcı, Cizre ve İdil
ilçeleri arasında bulunan Suriye sınırına doğru yola çıkarıldı. Güvenlik önlemleri altında taşınan askeri konvoydaki araçların, Suriye sınırında bulunan askeri birliklerde konuşlandırılacağı belirtildi.
- Şırnak
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:35 Kaynak: DHA
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