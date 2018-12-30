Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin
'e ulaştı.
Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa Viranşehir
ilçesinden Mardin'in Kızıltepe
ilçesine geldi. Buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin
ilçesine doğru hareket etti.
Öte yandan, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 05:01 Kaynak: AA
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