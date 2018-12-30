Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen obüs yüklü askeri konvoy Mardin'e ulaştı.

Obüslerin yüklü olduğu tırlardan oluşan konvoy, Şanlıurfa Viranşehir ilçesinden Mardin'in Kızıltepe ilçesine geldi. Buradan sınır hattı boyunca ilerleyen konvoy, Nusaybin ilçesine doğru hareket etti.

Öte yandan, Nusaybin ilçesinden de Şanlıurfa yönüne yaklaşık 50 kirpi aracının geçtiği gözlendi.

Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 06:12 Kaynak: AA

Viranşehir, Şanlıurfa, Mardin, Suriye, Güncel
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