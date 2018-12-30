Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

4 dakika önce

Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.

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Sakarya'dan yüklenen çok sayıda askeri aracın bulunduğu tren Gaziantep'e ulaştı.

Arifiye Garı'ndan vagonlara yüklenen, aralarında çekici ve personel taşıyıcıların da bulunduğu çok sayıda askeri araç, TCDD Başpınar Lojistik Şefliği'ne geldi.

Askeri araçların vagonlardan indirildikten sonra bir kısmının Suriye sınırındaki birliklere, bir kısmının ise Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:11 Kaynak: AA

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