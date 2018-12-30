Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.

Daha önce Hatay'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan ve Hassa ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.

Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:22 Kaynak: AA

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