Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a getirilen obüsleri taşıyan konvoy, Gaziantep
güzergahına hareket etti.
Daha önce Hatay'a gönderilen obüslerin yüklü olduğu tırlar, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.
Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:22 Kaynak: AA
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