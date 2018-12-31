Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
24 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı. Van
'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Etkili olan sağanak dolayısıyla askeri araçların üzeri brandayla korundu.
Araçların Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:01 Kaynak: AA
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