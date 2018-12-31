Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis
'e geldi.
Çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy kente ulaştı.
Güvenlik önlemleri altında Elbeyli
ilçesi istikametine doğru hareket eden araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:53 Kaynak: AA
Müjdat Gezen, Sunduğu Programa Ceza Kesilen Fatih Portakal'a Destek Verdi
Bedelli Askerlik Yapacaklar Kendilerine Uygulanan Çifte Standarttan Şikayetçi! Herkese 5 TL, Bedelliye 20 TL
ABD Heyeti, FETÖ Elebaşının İadesi İçin Türkiye'ye Geliyor
2018'de, 107'si Sözde Üst Düzey Olmak Üzere Bin 746 Terörist Etkisiz Hale Getirildi