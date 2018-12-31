Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Kilis'e geldi.

Çeşitli birliklerinden gönderilen, aralarında tank yüklü tırların da bulunduğu askeri araçlardan oluşan konvoy kente ulaştı.

Güvenlik önlemleri altında Elbeyli ilçesi istikametine doğru hareket eden araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 12:53 Kaynak: AA

Kilis, Suriye, Güncel
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