Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa'ya ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoy Şanlıurfa
'ya ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoy, merkez Haliliye
ilçesinde bulunan 20. Zırhlı Tugay Komutanlığına giriş yaptı.
Konvoyun bir bölümü ise Şanlıurfa'nın Viranşehir
ilçesinden geçerek Mardin- Şırnak
güzergahına ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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