Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay'a getirilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep güzergahına hareket etti.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla bir süre önce Hatay
'a getirilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep
güzergahına hareket etti.
Daha önce Hatay'a gönderilen çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, Kırıkhan
ve Hassa
ilçelerinden geçerek Gaziantep kara yoluna doğru harekete geçti.
Sınır birliklerine sevk edileceği öğrenilen araçların, güvenlik önlemleri altında ilerlediği görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:42 Kaynak: AA
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