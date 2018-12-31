Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
55 dakika önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay
'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep
'e ulaştı.
Hatay'dan yola çıkan çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, İslahiye
ilçesinden geçiş yaptı.
Sınır birliklerine destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa
istikametine ilerledi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:22 Kaynak: AA
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