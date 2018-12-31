Son Dakika Haberleri: Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat

1 saat önce

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla Hatay'dan gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Gaziantep'e ulaştı.

Hatay'dan yola çıkan çoklu roketatar ile malzeme taşıyan askeri araçlar, İslahiye ilçesinden geçiş yaptı.

Sınır birliklerine destek amaçlı sevk edilen araçlar, güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 05:04 Kaynak: AA

Islahiye, Gaziantep, Hatay, Suriye, Güncel
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