Suriye Sınırına Askeri Sevkiyat
1 saat önce
Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoylar Mardin ulaştı.
Suriye
sınırındaki birliklere takviye amacıyla gönderilen askeri konvoylar Mardin
ulaştı.
Çeşitli birliklerden gönderilen obüs, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve mühimmat yüklü tırlardan oluşan konvoylar, merkez Artuklu
ilçesine geldi. Batman
'dan ve Diyarbakır
'dan gönderilen konvoy Artuklu ilçesinden Nusaybin
ilçesine doğru ilerledi.
Öte Yandan Şanlıurfa
'nın Viranşehir
ilçesine gelen konvoyda Mardin- Şırnak
güzergahına ilerledi.
Araçların, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.
Konvoylar ildeki polis geçiş noktalardan geçerken de polisler el sallarken askeri araçlardaki personelde korna çaldı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:24 Kaynak: AA
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